Провал спецслужб РФ: Денис Капустин жив, а деньги за его «ликвидацию» пошли на нужды ГУР
01 января 2026, 16:07

Провал спецслужб РФ: Денис Капустин жив, а деньги за его «ликвидацию» пошли на нужды ГУР

Скриншот: ГУР МОУ Скриншот: ГУР МОУ

Российские спецслужбы потерпели провал: командир «Российского добровольческого корпуса» Денис Капустин жив, а полмиллиона долларов, выделенные на его ликвидацию, в итоге усилили спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов поздравил командира РДК Дениса Капустина и бойцов украинской военной разведки, которые в ходе многоэтапной операции ввели в заблуждение спецслужбы РФ.

Как сообщается, убийство Дениса Капустина — командира подразделения РДК, воюющего против Москвы в составе «Спецподразделения Тимура» ГУР МО Украины, — было заказано спецслужбами государства-агрессора. На реализацию преступления они выделили около 500 тысяч долларов.

В результате комплексной спецоперации ГУР МО Украины, которая продолжалась более месяца, удалось сохранить жизнь Денису Капустину, которого Путин считает личным врагом. Кроме того, была установлена цепочка заказчиков и исполнителей покушения, связанных с российскими спецслужбами.

Напомним, ранее «Новости Донбасса» сообщали, что Кирилл Буданов неожиданно прибыл на передовую Запорожского фронта.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

