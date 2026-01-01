Белгородскую область РФ атаковали БПЛА, есть раненые

Белгородская область попала под атаку. Фото: Вячеслав Гладков

В четверг, 1 января, Белгородскую область РФ снова атаковали беспилотники. В результате атаки трое людей получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



«В поселке Разумное Белгородского округа коммерческий объект подвергся атаке дрона. Мужчину и женщину с баротравмами и различными осколочными ранениями бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Ещё одной женщине с осколочным ранением плеча медики оказали необходимую помощь на месте, от госпитализации пострадавшая отказалась», — отметил он.





По словам Гладкова, в коммерческом объекте повреждены входная группа и остекление. Также осколками посечен легковой автомобиль.



Ранее мы писали, что Белгородская область РФ попала под атаку беспилотников. Известно, что один человек погиб, еще трое — пострадали.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»