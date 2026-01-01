В Хорлах ликвидирован начальник оккупационной полиции

Источник: Денис Казанский

Один из погибших в результате удара по кафе во временно оккупированном поселке Хорлы Херсонской области — начальник так называемого полицейского отделения «Каланчакское» Сергей Боган. Об этом сообщил блогер Денис Казанский.



Хорлы находятся под российской оккупацией с 2022 года и фактически используются как военная база. В поселке на постоянной основе присутствуют российские военные. Бывшие базы отдыха переоборудованы под размещение личного состава и техники, а в 2024 году там был обустроен полигон для стрельб и штурмовых учений.



Кроме того, Хорлы играют важную роль в логистике российских войск. Оккупационные силы ремонтируют дороги для передвижения военной техники, оборудуют блокпосты, используют территории баз отдыха и стрельбище недалеко от населенного пункта. Из-за оккупации численность населения поселка сократилась примерно втрое, пляжи на побережье остаются пустыми.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что в ночь на 1 января 2026 года в Хорлах был нанесен удар беспилотниками по кафе и гостинице. По заявлениям представителей оккупационных властей, в этих заведениях якобы находились местные жители, которые встречали Новый год.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»