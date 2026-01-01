Меньше штурмов — но потери остаются: декабрьская динамика боев в Донецкой области

Скриншот: DeepState

В декабре российские войска оккупировали 445 кв. км украинской территории — это на 12% меньше, чем в ноябре. Такие данные обнародовали аналитики DeepState. Одновременно на 9% сократилось и количество штурмовых действий.

Основная часть продвижений в Донецкой области. Больше всего — 35% — зафиксировано на Славянском направлении. Потеря Северска стала серьезным ударом, который фактически решили «замолчать». При этом на данный участок приходится лишь 5% всех штурмовых действий.

Покровское направление в Донецкой области остается одним из самых напряженных: здесь сосредоточено 26,5% территориальных потерь и 32,5% всех штурмов. Несмотря на высокую интенсивность боев и большие, чем обычно, потери территории, оборона на этом участке по-прежнему считается эффективной.

Третьим по показателям стал Гуляйпольский участок, где на 10% потерь пришлось 11% штурмовых действий. Ситуацию существенно осложнили проблемы, связанные с 102-й бригадой ТРО, однако в целом оборонные действия здесь нельзя назвать провальными.

Отдельно аналитики отмечают Новопавловское (Александровское) направление, где в зоне ответственности 20-го армейского корпуса зафиксировано 8% потерь территории при 11% штурмов.



До октября этот участок считался одним из самых проблемных, однако за последние два месяца интенсивность боев снизилась почти на треть, а масштабы территориальных потерь сократились в разы. Улучшение ситуации связывают с приходом в корпус одного из наиболее опытных генералов ВСУ — Николая Николюка.

Напомним, pоссийские войска продолжают продвижение под Покровском и в Запорожской области.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»