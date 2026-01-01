Украина и Турция обсудили возвращение пленных из российского плена

Умеров поехал в Турция. Фото: Рустем Умеров

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в турецкой Анкаре прошла встреча с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Лидеры обсудили возвращение украинских пленных. Об этом сообщил Умеров в телеграм.



«Обсудили ситуацию с безопасностью, ход переговорных процессов и координацию дальнейших шагов. Как всегда, особое внимание — гуманитарному треку и вопросам возвращения наших людей», — отметил он.



По словам Умерова, Турция является важным партнером Украины и одной из ключевых площадок для диалога, продолжается работа в тесном содействии.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»