СБС уничтожили российские ЗРК «Тор» и РЛС комплекс С-350 «Витязь» на оккупированной Донетчине

СБС уничтожили российские ЗРК «Тор» и РЛС комплекс С-350 «Витязь». Фото: скриншот

Украинские военнослужащие 1 января уничтожили в Донецкой области два российских зенитно-ракетных комплекса — тактический ЗРК «Тор» и радиолокационную станцию ​​50Н6Е комплекса С-350 «Витязь». Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди.

«Птицы СБС из батальона «Asgard» 412 обр «Немезис» 1 января 2026 года в Донецкой области уничтожили еще два высокостоящих зенитно-ракетных комплекса ТОР-тактический зенитный ракетный комплекс и РЛС 50Н6Е комплекса ЗРК С-350 «Витязь» — ключевой элемент зенитной ракетной системы средней дальности для уничтожения авиации и крылатых ракет», — говорится в сообщении.

По словам военного, РЛС способна одновременно обнаруживать и сопровождать до 40 целей. Дальность поражения достигает 60 километров, а по высоте — до 25 километров.



Ранее мы писали, что в Генеральный штаб ВСУ подтвердил удары по объектам на территории РФ и на временно оккупированных территориях Украины.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»