В РФ жалуются на атаку БПЛА, в аэропортах задержаны рейсы

Российскую столицу вечером, 1 января, атаковали беспилотники. Более 60 рейсов задержали в аэропортах. Об этом передают российские СМИ.



Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе работает противовоздушная оборона. Известно о 21 сбитом дроне. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.



«В связи с массовыми задержками и отменами Ространснадзор взял под контроль ситуацию в аэропортах Московского авиаузла», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.



Ранее мы писали, что в результате атаки трое людей получили ранения в Белгородской области РФ.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»