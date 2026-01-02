Ночью атаковали энергетику оккупированной Луганской области: четыре города остались полностью без света

Последствия атаки на энергетику оккупированной Луганщины. Фото: «Правительство ЛНР»

Ночью 2 января совершили не менее шести атак на энергокомплекс оккупированной Луганской области. Об этом стало известно из заявления так называемого «Правительства ЛНР».



Оккупанты утверждают, что выведена из строя одна из подстанций в северных районах региона, обесточены четыре города и прилегающие к ним населенные пункты.



«Более 85,4 тысячи абонентов остались без света. Силами «юго-западной сетевой компании» уже начаты восстановительные работы. По состоянию на 12:00 энергетикам удалось перезапитать по резервным схемам электроснабжения 4,9 тысячи абонентов. По прогнозу к концу дня будет восстановлено питание в общей сложности для 40 тысяч абонентов. При этом в одном из прифронтовых городов, оставшемся без света, ситуация остается сложной. Восстановление займет определенное время: от трех до пяти суток», – сказали в фейковом ведомстве.



В Телеграм-канале «Трикутник» сообщили, что атакована подстанция в Рубежном, в результате чего город без электроснабжения.

Напомним, что ВСУ поразили пять пунктов дислокации войск РФ в оккупированном городе Селидово на Донетчине, под удар попало спецподразделение «Рубикон».

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко