РФ в 2025 году резко нарастила пуски дронов «Герань»: детали

БПЛА РФ

Российская армия в 2025 году значительно нарастила интенсивность применения дронов-камикадзе против Украины, постепенно изменив саму тактику воздушных атак. Об этом свидетельствует инфографика, опубликованная аналитическим Telegram-каналом «Око Гора ✙».



Согласно обобщённым данным, за год войска РФ запустили 54 234 беспилотника типа «Герань-2» и «Гербера». Из них 7 272 аппарата достигли цели, тогда как уровень перехвата составил 86,6%, что указывает на высокую нагрузку на украинскую систему ПВО.

Инфографика наглядно демонстрирует устойчивый рост количества пусков по мере продвижения года. Если в первом квартале среднесуточное число запусков составляло 118 дронов, то во втором оно выросло до 129, в третьем — до 175, а в четвёртом квартале оставалось на уровне 172 единиц в день.



Отдельного внимания заслуживает изменение подхода к атакам. Аналитики отмечают, что российские войска постепенно отказались от схемы ежедневных запусков по принципу «произвели — сразу применили». Вместо этого всё чаще используется тактика накопления беспилотников с последующими массированными ударами несколько раз в неделю, что подтверждается резкими пиками на графике.



Такая динамика, по оценке экспертов, указывает не только на рост производства дронов, но и на попытки противника перегрузить систему противовоздушной обороны за счёт концентрированных атак.