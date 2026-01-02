ЦНС запустил чат-бот для безопасной связи с ВОТ

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
02 января 2026, 14:14

Фото: ЦНС

Центр Национального Сопротивления запустил официальный чат-бот для безопасной и анонимной связи с жителями временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщил Telegram-канал ЦНС.

@official_sprotyv_bot — официальный бот ЦНС для жителей ВОТ, который позволяет безопасно передавать информацию о давлении, мобилизации, преступлениях оккупантов, проблемах с медициной, водоснабжением или образованием.

Основные преимущества бота:

  • Полная анонимность пользователей

  • Защищенные сообщения

  • Автоматическое удаление данных

Кроме того, в боте доступны советы и инструкции по безопасности, которые помогают людям действовать в сложных условиях оккупации.

«@official_sprotyv_bot — пиши, если видишь или переживаешь оккупационные преступления», — подчеркивают в Центре Сопротивления.

Напомним, что в Луганске оккупанты принуждают местных жителей устанавливать российский мессенджер Max, что усложняет безопасный обмен информацией.

