ЦНС запустил чат-бот для безопасной связи с ВОТ

Фото: ЦНС

Центр Национального Сопротивления запустил официальный чат-бот для безопасной и анонимной связи с жителями временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщил Telegram-канал ЦНС.



@official_sprotyv_bot — официальный бот ЦНС для жителей ВОТ, который позволяет безопасно передавать информацию о давлении, мобилизации, преступлениях оккупантов, проблемах с медициной, водоснабжением или образованием.



Основные преимущества бота:

Полная анонимность пользователей

Защищенные сообщения

Автоматическое удаление данных

Кроме того, в боте доступны советы и инструкции по безопасности, которые помогают людям действовать в сложных условиях оккупации.



«@official_sprotyv_bot — пиши, если видишь или переживаешь оккупационные преступления», — подчеркивают в Центре Сопротивления.

Напомним, что в Луганске оккупанты принуждают местных жителей устанавливать российский мессенджер Max, что усложняет безопасный обмен информацией.