Оккупанты дважды ударили по Краматорску

В ночь с 1 на 2 января российские войска дважды атаковали Краматорск дронами. Информация о пострадавших и жертвах не поступала. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



«Приблизительно в 23:00 1 января FPV-дрон врагов попал по территории предприятия», — говорится в сообщении.



Кроме того, 2 января в 05:30 российский БПЛА «Молния-2» попал по территории частного домовладения. На территории двух усадеб зафиксировано повреждение застройки, крыш, окон и т.д.



Ранее мы писали, что 2 января Константиновской городской военной администрации удалось провести эвакуацию из Константиновки.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»