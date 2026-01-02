Зеленский предложил Буданову возглавить ОП

Президент предложил Буданову возглавить ОП. Фото: Владимир Зеленский

В пятницу, 2 января, президент Украины Владимир Зеленский предложил руководителю ГУР Кириллу Буданову стать главой Офиса президента. Об этом он написал в телеграм.



«Встретился с Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис президента Украины. Сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и Офис Президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства», — отметил он.





По словам Зеленского, Буданов имеет специальный опыт по этим направлениям и достаточную силу для достижения результатов.



Кроме того, глава государства поручил новому руководителю во взаимодействии с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и другими необходимыми руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития Украины.



Напомним, 28 ноября НАБУ и САП проводили процессуальные действия дома у Андрея Ермака.



В тот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что Андрей Ермак подал заявление об отставке. Заявление принято в рамках внутреннего «перезагрузочного» решения.

