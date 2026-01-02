ВСУ в центре Покровска блокируют продвижение россиян

Украинские военнослужащие контролируют северную часть Покровска. В центральной части города блокируют продвижение российских оккупанты. Об этом сообщили в оперативном командовании «Восток».



Как отмечается, ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидации россиян в городской застройке.



Что касается Мирнограда, Силы обороны держат оборонительные рубежи и ликвидируют захватчиков на подступах к городу. Оборона города пополнена дополнительными силами и средствами.



«Логистика остается усложненной. Для усиления наших возможностей поставки принимаются меры по расширению логистических коридоров в Мирноград», — говорится в сообщении.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»