Россия нанесла ракетный удар по пятиэтажке в центре Харькова: дом полностью разрушен, ранены 16 человек

2 января российская армия ударила по центру Харькова. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.



Удар пришелся по многоэтажному дому в Киевском районе. По предварительной информации, есть значительные разрушения.



Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что оккупанты нанесли удар по пятиэтажке.



Дом полностью разрушен, возник пожар. Также повреждены рядом расположенные дома.



Сейчас известно о 13 раненых. В больницу доставили шесть человек, среди них одна женщина в тяжелом состоянии.



Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что по центру города ударили две ракеты.



Обновлено в 15:41.



По данным Терехова, количество раненых возросло до 16 человек.



Синегубов сообщил, что есть информация, что под завалами находятся люди.



Продолжаются поисковые работы.

