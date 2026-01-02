Буданов станет главой ОП — генерал назвал главные задачи на новой должности

Буданов станет главой ОП. Фото: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины. Об это он сообщил в своем телеграм.



«Продолжаю служить Украине. Считаю должность руководителя Офиса Президента как еще один предел ответственности перед страной. Для меня это честь и ответственность – в историческое время для Украины сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства. Спасибо за доверие», — отметил он.



Кроме того, Буданов поблагодарил всем боевым собратьям и всей команде ГУР МО Украины за совместную работу. По словам экс-главы ГУР, нам дальше делать свое — бить оккупантов, защищать Украину и работать для достижения справедливого мира.



Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский предложил руководителю ГУР Кириллу Буданову стать главой Офиса президента.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»