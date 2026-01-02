Полицейские Донетчины отмечены государственными наградами: десять — посмертно

За мужество, проявленное в бою, и верное служение украинскому народу сотрудники полиции Донецкой области отмечены государственными наградами. Десять правоохранителей награждены посмертно. Об этом сообщила полиция Донетчины.



Согласно Указу Президента Украины, орденом «За мужество» III степени награждены бойцы батальона полиции особого назначения (стрелкового). Среди награжденных — офицеры и сержанты, которые принимали участие в выполнении боевых задач в условиях активных боевых действий.



Орден «За мужество» III степени получили:



капитан полиции Дмитрий ЖИЛКИН

лейтенант полиции Юрий ТРУСОВ

майор полиции Александр ШЕСТАК

старший сержант полиции Виталий АНAЦКИЙ (посмертно)



капитан полиции Олег БАБИЧЕВ (посмертно)



капитан полиции Алексей БАЛАБА (посмертно)

майор полиции Дмитрий ГАВРИК (посмертно)



старший лейтенант полиции Дмитрий КОРОБЕНКО (посмертно)

подполковник полиции Дмитрий МАНЖИН (посмертно)



старший лейтенант полиции Александр ПАНТЮХОВ (посмертно)

капитан полиции Роман ХОМАЙКО (посмертно)



Медалью «Защитнику Отечества» награждены сотрудники территориальных подразделений полиции Донецкой области:



старший лейтенант полиции Артем ТКАЧЕНКО — отдел полиции № 4 (Славянск) Краматорского районного управления полиции



капитан полиции Роман ПЕНЬКОВ (посмертно) — отдел полиции № 4 (Славянск) Краматорского РУП



капитан полиции Игорь САМОФАЛОВ (посмертно) — Покровское районное управление полиции



Подчеркивается, что эти награды — признание личного мужества, профессионализма и самоотверженности правоохранителей, которые до последнего выполняли свой служебный долг.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»