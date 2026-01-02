Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Россия системно выдавливает украинцев с оккупированных территорий
02 января 2026, 17:36

На временно оккупированных Россией территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей массовых депортаций не понадобилось. За годы войны сложилась четкая модель выдавливания украинцев из родных городов, и она уже дает результат.

Первым инструментом стала принудительная паспортизация. Российский паспорт превратился в «ключ к выживанию»: без него невозможно получить медицинскую помощь, соцвыплаты, работу или оформить детей в школы. Жизнь людей без документов РФ стала невыносимой — им прямо дают понять: «Не согласен — уезжай, в родном городе тебе не место».

Следующий рычаг давления — собственность. Жителей вынуждают перерегистрировать жилье по российскому законодательству, внося украинские документы в базы РФ. Без паспорта это сделать невозможно, а значит, человек рискует лишиться квартиры.

Эксперты фиксируют случаи в Мариуполе и Лисичанске, когда жилье признают «бесхозным» без подтверждения прав собственности. Под угрозой также квартиры выехавших людей и тех, кто не может оплачивать коммунальные услуги.

Дополнительным фактором остается отсутствие базовых условий жизни. Вода, отопление, электричество и связь работают с перебоями годами. Люди вынуждены покупать воду, устанавливать баки в квартирах или уезжать на зиму в Россию — просто чтобы пережить холодный сезон.

При этом оккупационные власти создают «декорации нормальности»: ремонтируют фасады и центральные улицы для пропагандистской картинки, тогда как дворы, канализация и инфраструктура остаются в аварийном состоянии.

Экономических перспектив также нет. Безработица, закрытые шахты, квалифицированные рабочие уезжают, соглашаясь на случайные заработки. Молодежь первой покидает оккупированные города, не видя будущего в условиях имитации «нормальной жизни».

Система подкрепляется репрессиями. Любого могут обвинить в «шпионаже» или «экстремизме» — поводом становятся старые публикации в соцсетях, комментарии или доносы. Людей не выдворяют, а сажают в тюрьмы на сроки от 11 до 16 лет, освобождая жилье и исключая их из общества.

Параллельно Россия реализует демографическую замену. В освобожденные квартиры заселяют семьи российских военных и переселенцев. Именно для них создаются льготы и условия, тогда как коренные жители постепенно теряют доступ к инфраструктуре и вынуждены уезжать — в Россию или Европу.

Это не хаос и не побочный эффект войны. Оккупация действует по продуманной модели: людей не вывозят эшелонами, их лишают воды, безопасности, прав и будущего, одновременно демонстрируя, что «для других здесь есть место».

Подробнее — в авторском видео журналистов издания «Новости Донбасса»

Напомним, Центр Национального Сопротивления запустил официальный чат-бот для безопасной и анонимной связи с жителями временно оккупированных территорий Украины.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

