Ракетный удар по центру Харькова: количество раненых возросло до 30 человек, разрушен ТЦ

Последствия ракетного удара по центру Харькова. Фото: прокуратура

Количество раненых в результате ракетного удара по центру Харькова возросло до 30 человек. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.



По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, среди пострадавших – шестимесячный мальчик.



Продолжается разбор завалов и поиск людей под ними.



В пресс-службе ГСЧС Украины рассказали, что, кроме домов, разрушен торговый центр и повреждено здание учебного заведения.



Возник пожар на общей площади 200 квадратных метров.



По данным Харьковской областной прокуратуры, по городу ударили две баллистические ракеты «Искандер».



Повреждены магазины, супермаркет и кафе.

Напомним, что ранее было известно о 16 раненых в результате ракетного удара по пятиэтажке в центре Харькова.



Премьер-министр Украины Юлия Свириденко показала момент ракетного удара по пятиэтажке в центре Харькова.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко