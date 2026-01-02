Ракетный удар по центру Харькова: количество раненых возросло до 30 человек, разрушен ТЦ

Количество раненых в результате ракетного удара по центру Харькова возросло до 30 человек. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, среди пострадавших – шестимесячный мальчик.
Продолжается разбор завалов и поиск людей под ними.
В пресс-службе ГСЧС Украины рассказали, что, кроме домов, разрушен торговый центр и повреждено здание учебного заведения.
Возник пожар на общей площади 200 квадратных метров.
По данным Харьковской областной прокуратуры, по городу ударили две баллистические ракеты «Искандер».
Повреждены магазины, супермаркет и кафе.
Напомним, что ранее было известно о 16 раненых в результате ракетного удара по пятиэтажке в центре Харькова.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко показала момент ракетного удара по пятиэтажке в центре Харькова.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко