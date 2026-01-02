Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Кадровые изменения в силовом блоке: кто возглавит Госпогранслужбу и разведку
02 января 2026, 18:03

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о кадровых изменениях в силовом блоке. По его словам, министр внутренних дел Игорь Клименко в ближайшее время представит кандидатуры на замену главы Государственной пограничной службы Украины, при этом нынешний руководитель ведомства Сергей Дейнеко продолжит работу в системе МВД.

Игорь Клименко

Зеленский отметил, что во время доклада Клименко они обсуждали деятельность ГПСУ и необходимость изменения подходов в работе службы. Президент подчеркнул, что за более чем шесть лет под руководством Дейнеко пограничная служба прошла путь развития и усиления, а ее подразделения вместе с другими составляющими Сил обороны и безопасности Украины участвуют в боевых действиях на передовой. Также, по словам главы государства, значительно укреплены участки границы Украины с Беларусью и Россией.

Сергей Дейнеко

Кроме того, Зеленский сообщил, что руководитель Служба внешней разведки Украины Олег Иващенко продолжит выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины. По словам президента, во время совещания Иващенко доложил об общей ситуации вокруг Украины и актуальных угрозах, а также о фокусе на снижении экономического потенциала России, в частности ее нефтяного экспорта.

Олег Иващенко

Советник по коммуникациям президента Дмитрий Литвин сообщил журналистам, что Зеленский намерен назначить Иващенко руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины, однако подчеркнул, что для этого необходимо пройти предусмотренные процедуры.

Ранее сообщалось, что бывший глава ГУР Кирилл Буданов принял предложение президента возглавить Офис главы государства. Официальный документ о назначении Иващенко руководителем ГУР на сайте президента пока не опубликован.

Авторка: выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» Юля Тараруй

Люди
Игорь Клименко Кирилл Буданов Олег Иващенко
Организации
МВД Украины ГПСУ ГУР МОУ Сергей Дайнеко
