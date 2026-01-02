На российских «шахедах» замечены инфракрасные прожекторы

Фото: Сергей Флеш

Российские военные начали оснащать ударные беспилотники типа «шахед» инфракрасными прожекторами, которые предназначены для ослепления зенитных дронов и авиации. Об этом сообщил украинский эксперт по связи Сергей Флеш.



По его словам, использование таких технических решений может существенно усложнить обнаружение и перехват беспилотников средствами ПВО.

«Впервые вижу подобное на “шахеде”. Это ИК-прожектор для ослепления зенитных дронов и авиации», — написал Флеш в соцсети, комментируя обнаруженную модификацию дрона.

Эксперт отметил, что противник продолжает активно работать над контрмерами и адаптацией своих беспилотников к условиям противодействия. При этом он подчеркнул, что оперативный анализ подобных новшеств и быстрый обмен информацией между специалистами остаются критически важными.

«Я анализирую такие изменения и сразу делюсь информацией со всеми ведомствами и структурами. К сожалению, у нас есть серьезные проблемы с бюрократией и иногда отсутствует взаимодействие между ведомствами. Во многом мы выживаем благодаря горизонтальным связям», — добавил Флеш.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что российская армия в 2025 году значительно нарастила интенсивность применения дронов-камикадзе против Украины, постепенно изменив саму тактику воздушных атак.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»