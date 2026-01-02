НЛО над столицей и мужчина на крыше: полиция Киева собрала самые курьезные звонки на «102»

Фото: Национальная полиция Украины

Столичная полиция ежедневно принимает тысячи звонков и сообщений на спецлинию «102». Среди них — обращения, требующие немедленного реагирования, а также такие, которые вызывают удивление. В полиции Киева обнародовали подборку самых курьезных и необычных сообщений от горожан.



Так, одна из женщин попросила правоохранителей принять меры в отношении мужчины, который поднимался на крышу дома и, по ее словам, «возможно, собирался лезть на звезду». Другой заявитель пожаловался на бытовую проблему: он не может подключиться к Wi-Fi со вчерашнего дня, тогда как у его жены интернет работает без перебоев.

Еще один киевлянин сообщил о «светящейся точке в небе» и предположил, что над столицей появилось НЛО. Нашлось и обращение от женщины, которая заметила странную закономерность: каждый раз, когда она открывает окно для проветривания, в городе объявляют воздушную тревогу.



Не обошлось и без признаний с криминальным подтекстом. Один житель столицы, в свою очередь, возмутился тем, что правоохранители изымают у него наркотические вещества.

Среди нестандартных вызовов — сообщение девушки о том, что в ее квартиру залетела летучая мышь, и животное нужно «немедленно выпроводить». А одна из женщин попросила выделить полицейского, который на постоянной основе забирал бы ее пятилетнего ребенка из детского сада.



«Мы работаем 24/7 ради безопасности и спокойствия столицы и ее жителей», — подчеркнули в ведомстве.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»