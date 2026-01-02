Украинские дроны сожгли нефтебазу в оккупированных Ровеньках

В сети появились спутниковые снимки нефтебазы в оккупированных Ровеньках до и после удара украинских дронов.

31 декабря Силы беспилотных систем совместно с СБУ провели успешную атаку на нефтебазу в оккупированных Ровеньках Луганской области. В результате атаки на объектах базы вспыхнул сильный пожар.



Оккупанты заявили о 9 ударах по «гражданскому объекту», однако местные жители подтверждают, что пожар охватил ключевые резервуары с нефтепродуктами, которые использовались для снабжения армии РФ.



Спутниковые снимки и кадры с дронов подтвердили масштаб разрушений на базе, которая была важным логистическим узлом для российских войск.



По информации источников, нафтобаза уже получила повреждения раньше, чем ожидалось, что значительно снизило ее возможности для обеспечения оккупантов топливом.

Напомним, 2 января была атакована энергетика оккупированной Луганской области: четыре города остались полностью без света.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»