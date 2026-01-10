Армия РФ атаковала Днепропетровскую область

Фото: Днепропетровская ОВА

В ночь на 10 января Днепропетровская область подверглась массированной атаке беспилотников. По данным Воздушного командования, силы ПВО уничтожили 27 вражеских БпЛА, однако полностью избежать последствий ударов не удалось.



Как сообщает областная власть, в Кривом Роге и прилегающем районе зафиксированы пожары и повреждения инфраструктуры. В результате атаки произошли отключения электроснабжения. Пострадали двое мирных жителей — 44-летний мужчина и 58-летняя женщина.

Повреждения инфраструктурных объектов зафиксированы в Днепре. В областном центре, а также в районе, наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.



Кроме того, возник пожар на территории гаражного кооператива: два гаража полностью разрушены, еще 27 получили повреждения. Ранения получил 34-летний мужчина. Власти отмечают, что «как только позволит безопасность», энергетики приступят к восстановительным работам.



В Самарском районе в результате атаки поврежден частный жилой дом. Под ударом оказалась также Никопольщина. Агрессор применял FPV-дроны по самому Никополю, а также по Марганецкой и Покровской громадам.

Напомним, в Кривом Роге «искандеры» повредили 36 домов.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»