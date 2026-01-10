За сутки на Донетчине — один погибший и двое раненых

За сутки, 9 января, российские войска убили одного мирного жителя Донецкой области — в селе Зеленое. Еще два человека в области получили ранения: в Зеленом и Кондратовке.



Об этом сообщили областные власти, уточнив, что обстрелы носили прицельный характер и затронули гражданское население.



С начала полномасштабного вторжения Россия убила 3868 мирных жителей Донецкой области. Ранения различной степени тяжести получили 8759 человек.



В областной администрации подчеркивают, что общее число жертв приведено без учета Мариуполя и Волновахи — на этих оккупированных территориях до сих пор невозможно установить точное количество погибших.

Напомним, в Славянске двое пиротехников получили ранения во время разминирования.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»