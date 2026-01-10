В России произошел масштабный сбой Telegram

В работе мессенджера Telegram на территории России утром, 10 января, произошел масштабный технический сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который фиксирует неполадки в работе цифровых платформ в режиме реального времени.



По имеющейся информации, проблемы носят массовый характер и пришлись на период с 09:00 до 10:00 по местному времени. За этот промежуток было зафиксировано более 200 жалоб.



Общее число обращений за сутки приблизилось к тысяче. Российские пользователи сообщали о невозможности подключиться к сервису и нестабильной работе приложения.



Наибольшее количество жалоб поступило из Санкт-Петербурга, а также из Магаданской, Тульской, Ульяновской и Тверской областей, республик Хакасия и Алтай, а также Ямало-Ненецкого автономного округа. В основном сбой затронул мобильную версию мессенджера.

Напомним, ранее в РФ заговорили о возможной блокировке сервисов Google. Роскомнадзор начал поэтапно ограничивать работу WhatsApp.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»