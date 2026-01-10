Армия РФ ночью атаковала Славянск, Дружковку и Краматорск

Фото: Национальная полиция Украины

Сегодня после полуночи, 10 января, войска РФ нанесли удары по Дружковке, Краматорску и Славянску. Информации о пострадавших не поступало.

По данным главы Славянской военной администрации Вадима Ляха, по городу прилетело три БПЛА «Герань-2». Удары пришлись по частному сектору, повреждены как минимум 11 частных домов, автомобили.

Фото: Вадим Лях



В результате российских атак по Донецкой области за сутки один человек погиб, еще двое мирных жителей получили ранения. Об этом сообщили в полиции Донецкой области. В течение 9 января правоохранители зафиксировали 1 387 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.

Под огнем оказались шесть населенных пунктов — города Доброполье и Константиновка, поселки Камышеваха и Алексеево-Дружковка, а также села Зеленое и Кондратовка. В общей сложности повреждены 16 гражданских объектов, из них 11 — жилые дома.

Село Зеленое Александровской громады российские войска атаковали двумя беспилотниками «Герань-3». В результате удара погиб один человек, еще один получил ранения. Также повреждены шесть частных домов.



В Кондратовке из-за попадания FPV-дрона был травмирован гражданский житель, поврежден мопед. По Доброполью российская авиация сбросила две управляемые авиабомбы «КАБ-250». В результате удара повреждены три здания на территории одного из предприятий.



В Алексеево-Дружковке зафиксированы повреждения пяти частных домов. В Камышевахе вражеский FPV-дрон повредил нежилое здание.

Фото: Национальная полиция Украины

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»