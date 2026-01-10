В Константиновке хоронят во дворах, выживают на гуманитарке

Донецкая область, Константиновка, январь 2026 года. Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила

Константиновка в Донецкой области живет в условиях приближения линии фронта и постоянной дроновой угрозы. Российские FPV-дроны целенаправленно атакуют гражданский транспорт, поджигают автомобили и наносят удары по эвакуационным миссиям.



Обстановка в городе критическая: населенный пункт круглосуточно находится под авиа- и артобстрелами. Как сообщает официальный канал 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, в городе все еще остаются несколько тысяч мирных жителей.



Люди вынуждены готовить еду под открытым небом и выживать за счет гуманитарной помощи. Погибших в результате обстрелов нередко хоронят прямо во дворах жилых домов — из-за невозможности безопасно добраться до кладбища.



Шансы на относительно безопасную эвакуацию из Константиновки тают с каждым днем. Военные призывают гражданское население «немедленно выезжать из зоны боевых действий», подчеркивая, что это «спасет жизни мирных жителей и позволит подразделениям сосредоточиться на выполнении боевых задач».



Несмотря на усилившееся давление со стороны противника, бойцы 24-й бригады продолжают удерживать оборону в районе Часового Яра и на восточных подступах к Константиновке, сдерживая дальнейшее продвижение российских войск.

Напомним, сегодня после полуночи, 10 января, войска РФ нанесли удары по Дружковке, Краматорску и Славянску. Информации о пострадавших не поступало.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»