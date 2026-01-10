Славянск подвергся авиаудару с применением КАБ

Обломок авиабомбы в центре Славянска. Фото из открытых источников

Славянск днем, 10 января, подвергся авиационным ударам с использованием управляемых авиационных бомб КАБ.



Армия РФ атаковала центр города частный сектор. Был обнаружен обломок одной из бомб. Видео момента попадания и последствий ударов распространяется в социальных сетях.



В Славянске после бомбовой атаки виднеется дым. Последствия удара для инфраструктуры уточняются. Уже известно о четырех пострадавших.

Напомним, сегодня ночью Славянск был атакован тремя БПЛА «Герань-2». Удары пришлись по частному сектору, повреждены как минимум 11 частных домов, автомобили.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»