Волноваха и семь сел остались без света после аварии на подстанции
10 января 2026, 13:48

Временно оккупированная Волноваха и ряд близлежащих населенных пунктов Волновахского района Донецкой области утром 10 января 2026 года остались без электроснабжения.

Как сообщают источники, подконтрольные оккупационным властям, причиной масштабного отключения стала атака беспилотника на электрическую подстанцию.

Без света оказались не только сама Волноваха, но и села Хлебодаровка, Златоустовка, Веселое, Затишное, Голубицкое и Малиновка. Информация об аварийном отключении подтверждается сообщениями местных телеграм-каналов, а также данными диспетчерских служб.

По предварительным оценкам, перебои с электроснабжением затронули тысячи абонентов. В Волновахе без электричества остались больницы, школы и детские сады. О жертвах в результате инцидента не упоминается.

Напомним, под Волгоградом обломки БПЛА упали на нефтебазу, вызвав пожар.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Волноваха Донецкая область Волновахский район
Подстанция Электроснабжение
