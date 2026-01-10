Обстрел Славянска: число раненых выросло до пяти

Последствия обстрела Славянска. Фото из соцсетей

В Славянске Донецкой области количество пострадавших в результате российского обстрела увеличилось до пяти человек. Атака произошла в субботу около 12:10 — в это время жители города услышали несколько мощных взрывов.



По уточненным данным, ранения получили четверо мужчин 1967, 1969, 1971 и 1988 годов рождения, а также женщина 1990 года рождения. Все пострадавшие — мирные жители.



Информация о состоянии раненых и характере полученных травм уточняется. Экстренные службы продолжают работу на месте обстрела.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали о российских авиаударах по Славянску, в результате которых, предварительно пострадали четыре мирных жителя.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»