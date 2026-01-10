Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Обстрел Славянска: число раненых выросло до пяти
10 января 2026, 14:39

Последствия обстрела Славянска. Фото из соцсетей Последствия обстрела Славянска. Фото из соцсетей

В Славянске Донецкой области количество пострадавших в результате российского обстрела увеличилось до пяти человек. Атака произошла в субботу около 12:10 — в это время жители города услышали несколько мощных взрывов.

По уточненным данным, ранения получили четверо мужчин 1967, 1969, 1971 и 1988 годов рождения, а также женщина 1990 года рождения. Все пострадавшие — мирные жители.

Информация о состоянии раненых и характере полученных травм уточняется. Экстренные службы продолжают работу на месте обстрела.

Последствия обстрела Славянска. Фото из соцсетейПоследствия обстрела Славянска. Фото из соцсетей

Ранее «Новости Донбасса» сообщали о российских авиаударах по Славянску, в результате которых, предварительно пострадали четыре мирных жителя.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Славянск Донецкая область
Прочее
раненые российские авиаудары
