Армия РФ продвинулась в районе Марково и Клебан-Быка Донецкой области

OSINT-аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав изменения на линии фронта в Донецкой области.



Согласно обновленным данным, российские войска продвинулись на отдельных участках вблизи населенных пунктов Марково и Клебан-Бык.

Скриншот: DeepState



«Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Марково и Клебан-Быка», — говорится в сообщении DeepState.

Напомним, российская армия сосредоточила более 10 подразделений вокруг Мирнограда и продолжает накапливать силы на юге и северо-восточных окраинах.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»