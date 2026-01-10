Генштаб ВСУ сообщил о результатах ночной операции на ВОТ Донецкой области и об ударе по нефтебазе под Волгоградом

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
10 января 2026, 16:53

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил поражение нефтебазы на территории РФ, а также ряда военных объектов противника на временно оккупированных территориях Украины.

В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора в ночь на 10 января подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нафтобазе «Жутовская», расположенной в Октябрьском районе Волгоградской области.

По данным Генштаба, данный объект был задействован в обеспечении топливом подразделений оккупационных войск. Цель поражена, степень нанесенного ущерба уточняется.

Кроме того, на временно оккупированной территории Запорожской области украинские силы поразили склад беспилотных летательных аппаратов подразделения 19-й мотострелковой дивизии захватчиков.

Также зафиксировано поражение пункта управления БпЛА противника в районе Покровска Донецкой области. На временно оккупированной территории Донецкой области ударные беспилотники поразили ряд важных целей врага.

В частности, речь идет о месте сосредоточения личного состава 76-й десантно-штурмовой дивизии в населенном пункте Кураховка, командно-наблюдательном пункте подразделения танкового батальона той же дивизии, а также пункте управления подразделения 41-й армии противника в районе населенного пункта Горняк.

В Генштабе ВСУ подчеркивают, что во всех случаях зафиксированы точные попадания ударных БпЛА по заявленным целям. Информация о потерях противника продолжает уточняться.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что временно оккупированная Волноваха и ряд близлежащих населенных пунктов Волновахского района Донецкой области утром 10 января 2026 года остались без электроснабжения. Источники, подконтрольные оккупационным властям сообщали, причиной масштабного отключения стала атака беспилотника на электрическую подстанцию.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

