Пустой пуск у границ ЕС: зачем РФ применила «Орешник» по Львову

Удар РФ по Львову ракетой «Орешник» без боевой части не имел военного эффекта. Эксперты отмечают, что «Орешник» в неядерной конфигурации представляет ограниченную угрозу и уступает по разрушительной силе другим применяемым Россией средствам поражения.



Удар не привел к разрушению критической инфраструктуры, а сообщения о поражении газового хранилища не подтвердились. При этом точка падения находилась всего в 70 км от границы ЕС, что указывает на политический сигнал, а не на попытку достичь тактического результата.



Стоимость одной такой ракеты оценивается в десятки миллионов долларов, что делает пуск экономически бессмысленным.



Напомним, использование Россией баллистической ракеты «Орешник» является эскалацией против Украины и направлено на предупреждение Европы и США. Об этом написала высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»