В Донецкой области сегодня от обстрелов погибли трое мирных жителей

Фото: Вадим Филашкин

В результате сегодняшних обстрелов Донецкой области погибли как минимум три человека, еще девять получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



В селе Яровая Лиманской громады российские войска убили двух мужчин. В результате того же обстрела ранения получили две женщины.



Еще один человек погиб в Константиновке — по городу был нанесен удар FPV-дроном.



Кроме того, в середине дня российские войска сбросили авиабомбу на Славянск. В результате атаки пострадали семь мирных жителей. Повреждения получили около 20 частных домов, пять девятиэтажных жилых зданий, магазин, складское помещение, гараж и автомобили.



Отмечается, что обстрелы Донетчины продолжаются ежедневно. Все последствия атак фиксируются, а аварийные и коммунальные службы оперативно работают над ликвидацией разрушений.

Фото: Вадим Филашкин

Напомним, в Константиновке Донецкой области критическая ситуация. Люди вынуждены готовить еду под открытым небом и выживать за счет гуманитарной помощи. Погибших в результате обстрелов нередко хоронят прямо во дворах жилых домов — из-за невозможности безопасно добраться до кладбища.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»