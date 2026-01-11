За сутки войска РФ убили четырех жителей Донецкой области

За минувшие сутки российские войска убили четырех мирных жителей Донецкой области: 2 в Яровой и 2 — в Константиновке. Еще 10 человек в области получили ранения: три в Яровой и семь — в Славянске.

Об этом утром 11 января сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

С начала полномасштабного вторжения Россия убила 3972 мирных жителей Донецкой области. Ранения различной степени тяжести получили 8769 человек.

В областной администрации подчеркивают, что общее число жертв приведено без учета Мариуполя и Волновахи — на этих оккупированных территориях до сих пор невозможно установить точное количество погибших.