Украинские пограничники уничтожили российский «Град» на окраинах Константиновки

Пограничники подразделения «Феникс» поразили российскую реактивную систему залпового огня «Град» на окраинах Константиновки. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.
«Адская машина не доехала до места назначения и не успела нанести вред мирному населению и Силам обороны. Также был уничтожен замаскированный танк противника», — говорится в сообщении.
На Торецком направлении поражены автомобили, грузовики, квадроциклы россиян.
Ранее сообщалось, что Славянск днем, 10 января, подвергся авиационным ударам с использованием управляемых авиационных бомб КАБ. Армия РФ атаковала центр города частный сектор. Был обнаружен обломок одной из бомб.
