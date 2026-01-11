Россияне ударили беспилотником по промзоне в Краматорске

Вечером 10 января город Краматорск Донецкой области подвергся российскому обстрелу. Об этом сообщила городская военная администрация утром 11 января.
Отмечается, что в 21:27 российские войска нанесли удар беспилотником по промышленной зоне.
Последствия воздушной атаки устанавливаются.
Ранее сообщалось, что днем 10 января Славянск подвергся авиационным ударам с использованием управляемых авиационных бомб КАБ. Армия РФ атаковала центр города, частный сектор. Был обнаружен обломок одной из бомб.
