Глава Минобороны Британии заявил о желании «взять под стражу» Путина

11 января 2026, 13:08

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил о желании «взять под стражу» Путина. Фото со страницы Хили в Х Глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил о желании «взять под стражу» Путина. Фото со страницы Хили в Х

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что, если бы у него была возможность захватить любого из мировых лидеров, он «взял бы под стражу» главу Кремля Владимира Путина. 

Своим мнением глава ведомства поделился с изданием Kyiv Independent.

Министр добавил, что «привлек бы его [Путина] к ответственности».

Напомним, в 2023 году Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года. 

В российском СК отмечали, что уголовное преследование Путина «носит заведомо незаконный характер» и оснований для привлечения его к уголовной ответственности нет. Кремль назвал решение суда ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС. 

