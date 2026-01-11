Россияне впервые применили ударный дрон «Герань-5» — ГУР

Первые фотографии фрагментов российского реактивного ударного БПЛА «Герань-5». Фото: ГУР МО Украины

Новый ударный беспилотный летательный аппарат «Герань-5», который недавно российские оккупационные войска впервые применили для атак по Украине, имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метра.

В отличие от предыдущих модификаций, пятая модель линейки выполнена уже по «нормальной» аэродинамической схеме. Об этом сообщают в Главном управлении разведки.

Большинство ключевых узлов и компонентов стандартизированы с другими образцами серии. В частности, отмечают в ГУР, установлено использование 12-канальной системы спутниковой навигации «Комета», трекера на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G модемов. На дрон установлен реактивный двигатель Telefly, как на «Герань-3», однако с большей тягой.

Масса боевой части составляет около 90 кг, а заявленная дальность поражения составляет около 1 000 км.

Указанный БпЛА, как и предыдущие версии, сложно считать собственной разработкой РФ, поскольку аппарат имеет существенное конструктивное и технологическое сходство с иранским беспилотником Karrar.

По имеющейся информации, с целью увеличения дальности и удешевления использования россияне прорабатывают варианты применения «Герань-5» с самолетов Су-25. Отдельно рассматривается возможность оснащения аппарата ракетами класса «воздух-воздух» Р-73 для противодействия украинской авиации.