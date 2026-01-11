По подозрению в убийстве студентки в оккупированном Крыму задержан российский военнослужащий — СМИ

Эльвина училась в Джанкойском профессиональном техникуме. 1 января ей исполнилось 17 лет. Фото: ASTRA

Военнослужащего ВС РФ задержали по подозрению в убийстве 17-летней студентки в оккупированном Крыму.

По информации издания ASTRA, 4 января в оккупированном Крыму пропала 17-летняя жительница села Марьино Джанкойского района Эльвина Кравченко.

Отмечается, что девушка училась в Джанкойском профессиональном техникуме. 1 января ей исполнилось 17 лет. 4 января Эльвина сообщила родным, что поехала навестить отца в соседнее село (отец не живет с семьей), но на самом деле отправилась на свидание.

Как сообщили ASTRA родные девушки, с неизвестным им молодым человеком Эльвина познакомилась в интернете, и в тот же день он позвал ее на свидание. С тех пор девушка перестала выходить на связь.

Поиски студентки организовали местные волонтеры, разместив ориентировки о розыске во всех соцсетях и местных СМИ.

Через несколько дней Эльвину нашли в поле, убийца пытался сжечь тело. Позднее по подозрению в убийстве студентки задержали российского контрактника Дмитрия Попова, выяснила ASTRA. Эту информацию журналистам подтвердили жители села Марьино, где жила девушка, и родственники убитой.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО Симферополя. О том, что подозреваемого зовут «Дмитрий П.,», пишет и российское государственное издание «Российская газета», не озвучивая тот факт, что задержанный — военнослужащий ВС РФ.

«Только завтра планируется опознание тела. Похороны планируем во вторник. Но пока ничего больше неизвестно», — сказали ASTRA родные убитой.