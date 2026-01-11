1418 дней: сегодня война РФ против Украины сравнялась по длительности с «Великой Отечественной»

Разрушенные помещения медицинского учреждения в Оболонском районе Киева, подвергшиеся удару российских войск, 5 января 2026 года. Медиацентр Украина

1418 дней назад Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину, которое в РФ продолжают называть «Специальной военной операцией (СВО)».



11 января 2026 года идет 1418-й день этой войны — ровно столько длилась «Великая Отечественная война». Так российская историография называет часть Второй мировой войны с момента нападения нацистской Германии ( и других участников этой коалиции) на Советский Союз до 9 мая 1945 года, когда был подписан Акт о капитуляции Германии.

При этом Вторая мировая война длилась 2 194 дня: С 1 сентября 1939 года (нападение на Польшу) по 2 сентября 1945 года (официальная капитуляция Японии). То есть 6 лет и 1 день.



Некоторые российские провоенные паблики также написали об этом. Тон постов чаще нейтральный. Некоторые возмутились тому, что этой теме сегодня уделяется так много внимания. И всего несколько позволили себе критику власти в этом контексте.



А замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов написал пост, который назвал «письмом дедушке»:

«Сегодня, 1418-й день Специальной военной операции, мы боремся за право на жизнь. Мы боремся за твою память и нашу историю. Мы боремся за наши семьи и будущее наших детей и потомков. Мы стоим плечом к плечу за Родину. Мы выстоим, как и вы в 1945 году».

При этом российские пропагандистские каналы и «тяжеловесы» из числа пропагандистов об этом сообщать не стали. Нет постов об этом ни у Маргариты Симоньян, ни у Владимира Соловьева, ни у Ольги Скабеевой.