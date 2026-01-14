Один человек погиб и восемь пострадали за сутки в Донецкой области

В Донецкой области за минувшие сутки, 13 января, погиб один житель в Краматорске, также есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 13 января россияне убили 1 жителя Донецкой области: в Краматорске», — отметил он.





По словам Филашкина, еще 8 человек получили ранения в Николаевке, Дружковке, Малотарановке и Очеретином.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 4975 человек, получили ранения – 8780. Общее количество жертв россиян в Донецкой области представлено без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что 13 января в 19:00 российские войска нанесли удар по частному сектору Краматорской громады Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»