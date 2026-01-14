Силы ПВО уничтожили 90 целей — одну ракету и 80 БПЛА

ПВО сбила 90 целей. Фото: Википедия

Оккупационные войска РФ в ночь на 14 января запустили баллистику из двух направлений и 113 дронов. Противовоздушная оборона уничтожила 90 российских целей. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 14 января (с 18:30 13 января) противник атаковал 3 баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской и Воронежской области — РФ и 113 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, мыс Чауда и поселок Гвардейское — Крым, около 70 из них – «шахеды», — говорится в сообщении.





По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила одна баллистическая ракета и 89 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на востоке и севере страны.



Кроме того, зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 24 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на трех локациях.



Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ в ночь на 13 января запустили 18 ракет разных типов и 293 БПЛА.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»