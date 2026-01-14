Дроны ночью атаковали Ростов: под удар могли попасть резервуары с нефтепродуктами, возникли пожары

Ночью 14 января дроны ударили по городу Ростов-на-Дону РФ. Об этом сообщили в Телеграм-канале Exilenova+.
Вероятно, БПЛА поразили резервуары с нефтепродуктами на территории завода «Эмпилс». Возник пожар.
По данным канала, в результате работы российской ПВО есть попадание в многоэтажный дом, где также возник пожар.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил атаку БПЛА и пожары на промышленном и складском предприятиях в западной промзоне города. Он утверждает, что в Ростове погиб один человек, тело которого обнаружили при разборе завалов в многоэтажке, еще четыре – получили ранения.
В Минобороны РФ заявили, что ночью российская ПВО якобы «сбила 25 украинских беспилотников над Ростовской областью».
Напомним, что вечером 13 января дроны атаковали захваченный город Макеевка на Донетчине, в результате чего под удар попала подстанция и возник пожар.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко