Дроны ночью атаковали Ростов: под удар могли попасть резервуары с нефтепродуктами, возникли пожары

Последствия атаки на Ростов. Фото: Exilenova+

Ночью 14 января дроны ударили по городу Ростов-на-Дону РФ. Об этом сообщили в Телеграм-канале Exilenova+.



Вероятно, БПЛА поразили резервуары с нефтепродуктами на территории завода «Эмпилс». Возник пожар.



По данным канала, в результате работы российской ПВО есть попадание в многоэтажный дом, где также возник пожар.



Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил атаку БПЛА и пожары на промышленном и складском предприятиях в западной промзоне города. Он утверждает, что в Ростове погиб один человек, тело которого обнаружили при разборе завалов в многоэтажке, еще четыре – получили ранения.



В Минобороны РФ заявили, что ночью российская ПВО якобы «сбила 25 украинских беспилотников над Ростовской областью».

Напомним, что вечером 13 января дроны атаковали захваченный город Макеевка на Донетчине, в результате чего под удар попала подстанция и возник пожар.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко