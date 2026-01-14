В Мариуполе произошла перестрелка между военными РФ и «Ахматом»

В оккупированном Мариуполе зафиксирован вооружённый конфликт между российскими военнослужащими и бойцами чеченского подразделения «Ахмат». О происшествии сообщает украинское подпольное движение «АТЕШ», ссылаясь на данные своих агентов, находящихся внутри оккупационных сил.



По информации сопротивления, инцидент произошёл в районе одного из ночных заведений города — клуба «Гуси-Лебеди». Там группа военных устроила конфликт во время вечернего отдыха, который быстро перерос из словесной перепалки в стрельбу.



Как утверждают источники «АТЕШ», участниками конфликта стали военнослужащие армии РФ и кадыровцы из подразделения «Ахмат». Причиной столкновения, по предварительным данным, стал бытовой спор, возникший из-за внимания к местным девушкам. После взаимных оскорблений стороны применили огнестрельное оружие прямо в общественном месте.



В результате перестрелки один российский военнослужащий погиб, ещё один боец «Ахмата» получил тяжёлые ранения. Официальные оккупационные структуры о случившемся не сообщали, а информация о происшествии, по данным сопротивления, была оперативно изъята из публичного поля.



В движении «АТЕШ» отмечают, что подобные инциденты становятся всё более частыми на временно оккупированных территориях. По мнению представителей сопротивления, внутренние конфликты между различными подразделениями свидетельствуют о нарастающем кризисе внутри оккупационных войск и подрывают заявления Кремля о «сплочённости» и «единстве».