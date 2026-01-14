РФ сбросила на Краматорск авиабомбы и обстреляла из реактивной артиллерии, погиб мужчина

Россияне атаковали Краматорск. Фото: горсовет

Поздно вечером 13 января российские войска нанесли несколько комбинированных ударов по Краматорску, используя управляемые авиационные бомбы и реактивную артиллерию. В результате атаки погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



«Под обстрел попали жилая застройка, подразделение ГСЧС, а также коммерческие и промышленные объекты города. Сначала враг применил ФАБы, затем — снаряды РСЗО с кассетной боевой частью (Торнадо-С)», — говорится в сообщении.



Авиабомбы ФАБ-250 попали по частному сектору. В ночь на 14 января во время проведения поисково-спасательных работ спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1964 года рождения.



Ранее мы писали, что 13 января в 19:00 российские войска нанесли удар по частному сектору Краматорской громады Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»