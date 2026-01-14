В оккупированной Горловке готовят заселение «пустующих квартир»

В оккупированной Горловке коммунальные службы получили указание выявлять квартиры, в которых на протяжении длительного времени не фиксируется потребление воды или электроэнергии. Об этом сообщает движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины «Жовта Стрічка».
По информации активистов, речь идёт о системной проверке жилого фонда. Коммунальным службам поручено составлять перечни квартир, где в течение нескольких месяцев отсутствуют признаки проживания, ориентируясь на данные приборов учёта.
В движении «Жовта Стрічка» отмечают, что оккупационная администрация не ограничивается опечатыванием такого жилья. По имеющимся данным, эти квартиры планируют заселять семьями гражданских специалистов, прибывающих из России, а также семьями военнослужащих оккупационных подразделений.
Активисты подчёркивают, что подобные действия затрагивают права местных жителей, которые были вынуждены покинуть город из-за боевых действий. Движение сопротивления продолжает фиксировать факты незаконного использования жилой недвижимости на временно оккупированных территориях.
Напомним, в оккупированном Мариуполе жители против заселения в квартиры, которые «признаны бесхозяйственными», поскольку это не их имущество.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
