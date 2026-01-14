В оккупированной Горловке готовят заселение «пустующих квартир»

Проверка и опечатывание пустующих квартир в оккупированной Горловке. Создано ИИ

В оккупированной Горловке коммунальные службы получили указание выявлять квартиры, в которых на протяжении длительного времени не фиксируется потребление воды или электроэнергии. Об этом сообщает движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины «Жовта Стрічка».



По информации активистов, речь идёт о системной проверке жилого фонда. Коммунальным службам поручено составлять перечни квартир, где в течение нескольких месяцев отсутствуют признаки проживания, ориентируясь на данные приборов учёта.



В движении «Жовта Стрічка» отмечают, что оккупационная администрация не ограничивается опечатыванием такого жилья. По имеющимся данным, эти квартиры планируют заселять семьями гражданских специалистов, прибывающих из России, а также семьями военнослужащих оккупационных подразделений.



Активисты подчёркивают, что подобные действия затрагивают права местных жителей, которые были вынуждены покинуть город из-за боевых действий. Движение сопротивления продолжает фиксировать факты незаконного использования жилой недвижимости на временно оккупированных территориях.

Напомним, в оккупированном Мариуполе жители против заселения в квартиры, которые «признаны бесхозяйственными», поскольку это не их имущество.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»