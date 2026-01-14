Массированный обстрел Краматорска: повреждена пожарная часть, спасатели тушили огонь в доме

Последствия обстрела Краматорска. Фото: Донецкая ОВА

Ночью 13 января попала под обстрел одна из пожарных частей города Краматорск. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер ГСЧС в Донецкой области Станислав Балдин.



По его словам, повреждено остекление части и асфальтное покрытие вблизи.



«Личный состав находился в укрытии. Пострадавших и поврежденной техники нет», – рассказал Балдин.



Спикер ГСЧС Донетчины отметил, что спасатели также выезжали по одному из адресов города.



«По предварительной информации, там возник пожар в частном доме и под завалами находился человек. На месте проведения работ спасатели потушили пожар на площади 10 квадратных метров и достали тело погибшего мужчины 1964 года рождения», – добавил он.

Напомним, что ночью 13 января российские войска с применением авиабомб и РСЗО с кассетными боеприпасами нанесли комбинированный удар по Краматорску. Под удар попали жилая застройка, подразделение ГСЧС, коммерческие и промышленные объекты города.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко