Войска РФ за сутки 20 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области: в ОВА показали последствия

Россияне атаковали Донецкую область. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки, 13 января, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены дома, предприятие и транспорт. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.



По словам Филашкина, под удары российских захватчиков попали два района:





Краматорский район. В Николаевской громаде ранены 3 человека, поврежден транспорт. В Славянске повреждено предприятие. В Краматорске погиб человек, повреждены 6 частных домов. В Роздолье Александровской громады поврежден склад и грузовик. В Дружковке ранены 2 человека, поврежден транспорт.



Бахмутский район. В Резниковке Северской громады поврежден дом.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»