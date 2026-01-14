Войска РФ за сутки 20 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области: в ОВА показали последствия

Российские оккупанты за минувшие сутки, 13 января, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены дома, предприятие и транспорт. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.
По словам Филашкина, под удары российских захватчиков попали два района:
Краматорский район. В Николаевской громаде ранены 3 человека, поврежден транспорт. В Славянске повреждено предприятие. В Краматорске погиб человек, повреждены 6 частных домов. В Роздолье Александровской громады поврежден склад и грузовик. В Дружковке ранены 2 человека, поврежден транспорт.
Бахмутский район. В Резниковке Северской громады поврежден дом.
Ранее мы писали, что в Донецкой области за минувшие сутки, 13 января, погиб один житель в Краматорске, также есть пострадавшие.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
