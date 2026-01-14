Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
НАБУ опубликовало видео обысков у Тимошенко с тысячами долларов
14 января 2026, 11:40

Обыски НАБУ и САП. Обыски НАБУ и САП.

В сеть попало видео обысков в офисе лидера партии и фракции «Батьківщина» Юлии Тимошенко. Telegram-каналы распространили кадры, на которых в присутствии политика вскрывают пакет с тысячами долларов.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), также зафиксирован разговор, в котором, якобы, обсуждались выплаты «десять» за две сессии авансом. Следствие рассматривает это как возможное предоставление неправомерной выгоды народным депутатам.



НАБУ сообщило о подозрении Юлии Тимошенко по ч. 4 ст. 369 УК Украины — организации системного механизма регулярных выплат депутатам в обмен на лояльное голосование или воздержание от него.

«Досудебное расследование продолжается, а обнародованные записи призваны подтвердить версию следствия о возможных коррупционных действиях», — говорится в сообщении.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины по подозрению в попытке подкупа народных депутатов ради определенных результатов голосования.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

